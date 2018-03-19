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    Ağız spreyi verilip eve gönderilen çocuk ölümden döndü

    İHA
    19.03.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Osmaniye'de ağız spreyi verilip eve gönderilen 12 yaşındaki Doğukan az kalsın şeker komasından ölüyordu! Küçük çocuğun hastaneye gittikten bir gün sonra şeker komasında olduğu belirlendi. 20 gün komada yatan 2 defa kalbi duran Doğukan, yaşam savaşını kazandı ancak ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum oldu.

     AĞIZ SPREYİ VERİLİP GÖNDERİLDİ

    Hüseyin ve Hatice Doğru çiftinin 12 yaşındaki oğlu Doğukan Doğru 26 Ocak akşamı halsizlik, uyku hali, titreme ve yüzünde çıkan yara şikayetiyle annesi ve babası tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan tahlil ve muayenenin ardından küçük çocuğa ağız spreyi ve ağrı kesici ilaçtan oluşan reçete yazılıp evine gönderildi.

    BİR GÜN SONRA KÖTÜLEŞTİ, 20 GÜN KOMADA KALDI

    Rahatsızlığı geçmeyen ve 1 gün sonra daha da kötüleşen Doğukan Doğru tekrar gittiği Kadirli Devlet Hastanesi'nde şeker komasında olduğu anlaşılarak ambulansla Gaziantep'teki Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şekeri 800 olduğu anlaşılan küçük çocuk burada 20 gün komada kaldı. 2 defa kalbi duran ve 2 defada bitkisel hayata giren Doğukan doktorlarında çabasıyla yaşam savaşını kazanarak komadan çıktı.

    REÇETEDE FARKLI DOKTOR İSMİ...

    Anne Hatice Doğru, ilk hastaneye gittiklerinde tahlillerden oğlunun şeker komasında olduğunun belli olduğunu söyleyerek, "Buna rağmen bize ağız spreyi ve ağrı kesici verildi eve gönderildik. Benim oğlum ölebilirdi. Kadirli Devlet Hastanesi'nde acil servis de oğlumu bayan bir doktor muayene etti. Reçetede erkek doktor ismi yazıyor. Biz bu durumu şikayet ettik. Oğluma bir şeyi yok denilerek eve gönderen doktor reçete de adı yazan doktor çıkmadı. İki defa oğlumun kalbi durdu. İki defa makineye bağlandı bitkisel hayata girdi. Oğlum ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum oldu. Bu konu araştırılsın ihmal ortaya çıkarılsın başka canlar yanmasın” şeklinde konuştu.

    Kadirli Devlet Hastanesi yetkilileri de konunun araştırıldığını söyleyerek başka bir açıklama yapmadı.

    Etiketler: Osmaniye , Kadirli , Kadirli Devlet Hastanesi , gündem
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