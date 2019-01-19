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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Ağız kokusu neden oluşur, nasıl giderilir?

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Ağız kokusu neden oluşur, nasıl giderilir?

Ağızdaki ve nefesdeki kötü kokuya ağız kokusu tıptaki adıyla halitazis denir. Fizyolojik veya patolojik nedenlere bağlı olabilir. Beslenme sonrasında ve sabah uyandığımızda olan ağız kokusu fizyolojiktir. Bunların dışında ağız kokusu pek çok hastalığın sinyali olabilir.

Şikayetleri: Ağız kokusu kişinin kendisi veya yakınları tarafından farkedilebilir. Altta yatan hastalığın belirti ve bulgularına ek olarak öenmli sosyal sorunlara ve psikolojik sorunlara yol açabilir.

Bulguları: Ağız kuruluğu, diş ve diş eti hastalığı, ağız ve boğaz enfeksiyonları, sinüzit, mide bağırsak sistemi hastalıkları (Özellikle reflü hastalığı) karaciğer metabolik hastalıkları ve karaciğer hastalıkları ağız kokusuna neden olabilecek hastalıklar olup belirti ve bulgular altta yatan hastalığa bağlıdır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Ağız kokusu yapabilecek tüm nedenler gözden geçirilmeli ve hasta öncelikle diş hekimi, KBB uzmanı, takiben Gastroenteroloji uzmanı veya ilgili diğer uzmanlarca değerlendirilmelidir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Ağız hijyeni ve diş sağlığına önem verilmeli, dişler düzenli olarak fırçalanmalı, protezler iyi temizlenmeli periyodik olarak uzmanlarca değerlendirilmeli, burun tıkanıklığına neden olan durumlar düzeltilmeli veya tedavi edilmeli. Altta yatan hastalıkların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi için uzman görüşlerinin alınması ve lüzumu halinde psikolojik destek sağlanması gerekir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Bol su içilmeli, uzun süreli açlıklardan kaçınılmalı, sigara ve tütün gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı, karanfil tarçın gibi kokulu baharatlar kullanılabilir. Limonlu bitkisel çaylardan faydalanılabilir.

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