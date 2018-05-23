AGİT ve AKPM izleyecek

Seçimler bağlamında AGİT içinde hazırlanan değerlendirme raporunda ise geniş bir gözlemci heyetinin gönderilmesi önerildi. AGİT, 24 Haziran seçimleri için geçen son iki seçimle kıyaslanmayacak kadar büyük bir izleme heyeti göndermeyi değerlendiriyor.



7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde Sınırlı Seçim İzleme Misyonu kapsamında 11 ana, 18 destekçi gözlemci gönderen AGİT’e sunulan raporda, 24 Haziran seçimleri için 11 ana, 28 destekçi, 350 de seçim günü için görevli olacak gözlemci göndermesi önerildi. AGİT daha önceki seçimlerde oy verme, oy sayımı ve sonuçların dağılımı konusunda sistematik izlemeye gerek duymamıştı. Bu seçimlerde ise sınırlı izleme yerine sistematik izleme uygulanması olasılığı masada.



Türkiye’nin denetimi altında olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) de seçimler için heyet göndermesi söz konusu.



AP’DEN HEYET YOK

Avrupa Parlamentosu (AP) ise herhangi bir heyet göndermeme kararı aldı. AP Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan’ın yaptıkları ortak açıklamada, “AP, bu seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve sonrasında açıklanacak sonuçlar hakkında yorum yapmayacak” denildi. AP’nin herhangi bir parlamenteri de seçimleri izlemek için görevlendirmediğine dikkat çekilen açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın da hiçbir şekilde AP’nin görüşünü yansıtmayacağı kaydedildi. AP geçen yıl nisanda yapılan referandum için de heyet göndermemişti.