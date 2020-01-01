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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İSTANBUL Kartal’da eşini 3 yıl önce kaybeden bir çocuk annesi Feride Genç (37), 13 Mayıs günü boğularak öldürüldükten sonra evi ateşe verilmişti.

Polis, Genç’in öldürülmeden bir gün önce notere giderek ölen eşinden kalan otomobili 10 bin 750 liraya sattığını belirledi. Polis, Feride Genç’in yanında erkek arkadaşı Muharrem Kabuk’un (47) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Kabuk’un yüzünde boğuşma izleri vardı. Kabuk hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kabuk savunmasında, araba parasının bulunduğu kutudan 6 bin 800 lira aldığını söylemişti.

ÇIKIŞ SEBEBİ TESPİT EDİLEMEDİ

İddianamede yer alan itfaiye müdürlüğünün raporunda, yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği belirtildi. Kabuk’un ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme’ ve ‘konutta veya eklentilerinde yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 

 

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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