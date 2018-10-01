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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
01.10.2018 - 20:59, Son Güncelleme:

Ağırlaştırılmış müebbet

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Ağırlaştırılmış müebbet

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılan eşi Fatoş Mutlugüneş’i (25) Avcılar’da sokak ortasında vurarak öldüren, intihar girişimi ise başarısızlıkla sonuçlanan Tanju Mutlugüneş (27) hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Detaylar şöyle:

HATIRLAMADI

Fatoş Mutlugüneş ve eşi Tanju Mutlugüneş yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017 yılında ayrıldı. Fatoş Mutlugüneş eşi için mahkemeden evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Avcılar’da 8 Şubat 2017 günü annesi Sabiha Bayram’la sokakta yürüyen Fatoş Mutlugüneş’in karşısına eşi Tanju Mutlugüneş çıktı. Tanju Mutlugüneş eşi ve kayınvalidesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonunda tabancasını çıkaran Tanju Mutlugüneş, eşinin kafasına ve vücuduna ateş etti. Kayınvalidesi Sabiha Bayram’a da ateş ederek yaralayan Mutlugüneş son kurşunu kendi kafasına sıktı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Tanju Mutlugüneş ile kayınvalidesi hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen ve ifadesinde olayı hatırlamadığını söyleyen Mutlugüneş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK PİŞMANIM

Hakkında dava açılan Tanju Mutlugüneş Bakırköy 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında son söz olarak şunları söyledi: “Olayı tasarlayarak gerçekleşirmiş olmam söz konusu değildir. Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelim değildir. Olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim.”

İNDİRİMSİZ

Mahkeme Heyeti, sanığı eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet cezada hiç bir indirim uygulamadı. Kayınvalidesi Sabiha Bayram’ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapse mahkum edilen Tanju Mutlugüneş’e
ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL ceza verildi.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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