AGİ nedir? AGİ nasıl hesaplanır?

Yaklaşık 10 yıldır ‘AGİ’ yazıyor çalışanların ücret bordrolarında. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

2018 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 152,21 liraya denk gelmekte. Tabloda görüldüğü üzere çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave AGİ ödemeleri söz konusu.

Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

Medeni Durum Aylık Tutar Bekar 152,21 TL Evli eşi çalışmayan 182,66 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL Evli eşi çalışan 152,21 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

2018 ASGARİ ÜCRET AGİ İLE BİRLİKTE NE KADAR?

2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.