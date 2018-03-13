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    AGİ nedir? AGİ nasıl hesaplanır?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Asgari Geçim İndirimi (AGİ), evli-bekar, çocuklu-çocuksuz olmak üzere birçok başlık altında değerlendiriliyor. AGİ hesaplama işleminin ardından ödemeler, alınan net ücretin üzerine medeni durumu ve çocuk sayısına göre ekleniyor. Peki, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? İşte, çalışanların merakla araştırdığı o konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Yaklaşık 10 yıldır ‘AGİ’ yazıyor çalışanların ücret bordrolarında. 2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

    2018 için bu tutar bekâr bir çalışan için aylık 152,21 liraya denk gelmekte. Tabloda görüldüğü üzere çalışmayan eş ve çocuklardan dolayı çalışanlara ilave AGİ ödemeleri söz konusu.

    Asgari Geçim İndirimi-AGİ 2018 Hesaplama

    Medeni DurumAylık Tutar
    Bekar152,21 TL
    Evli eşi çalışmayan182,66 TL
    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu205,49 TL
    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu228,32 TL
    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu258,76 TL
    Evli eşi çalışan152,21 TL
    Evli eşi çalışan 1 çocuklu175,04 TL
    Evli eşi çalışan 2 çocuklu197,88 TL
    Evli eşi çalışan 3 çocuklu228,32 TL
    Evli eşi çalışan 4 çocuklu243,54 TL
    Evli eşi çalışan 5 çocuklu258,76 TL

    2018 ASGARİ ÜCRET AGİ İLE BİRLİKTE NE KADAR?

    2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.

    Etiketler: SeoHaber , agi ne kadar , agi hesaplama , gündem
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