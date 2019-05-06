Ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan durumlar bir kez daha gündeme geldi, en çok merak edilen konulardan biri de ağda ve epilasyon oldu. Kişisel bakımın bir parçası olan ağda ve epilasyonun oruç ibadetini etkileyip etkilemediğini merak eden kullanıcılar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).
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