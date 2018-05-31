Ağar’ın oğlu da aday: Gençlere projelerle geliyoruz

Tolga Ağar, seçim çalışmalarına başlarken Mehmet Ağar da çalışmalara destek için Elazığ’a geldi. Mehmet Ağar, “Adaylık sürecine kendisi karar verdi. 2014’ten beri AK Parti üyesiydi. Tahsiline, tecrübesine ve vizyonuna itimadım tam. Elazığ’a ve Türkiye’ye güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz” dedi. Tolga Ağar ise özetle şunları söyledi: “17-25 Aralık hadisesinin akabindeydi. Bir çeşit darbe girişimiydi. Cumhurbaşkanımız Başbakandı o zaman. Destek vermek istedik. 40’a yakın mitingine katıldım. Mitinglere katıldıkça Türkiye vizyonumuzun örtüştüğünü gördüm. Öğrencilere ve gençlere yönelik önemli proje ve atılımlarımız olacak. Yazılım ve bilişim başta olmak üzere birçok projemiz de gençlerimiz için hazırlanıyor. Yapamayacağımız bir işin sözünü vermeyiz.”