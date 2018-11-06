Ağacın üzerinde esrarengiz yazı!
ISPARTA’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından ağaca bantlanan kartonda, "İmdat. Ben ölüyorum, yakında damarlarım kuruyacak, yardım istiyorum" dikkati çekti. Yazıyı kimin yazdığı tespit edilemedi.
Kaymakkapı Meydanı’nda bir ağaca sarı kartonun üzerine renkli kalemlerle yazılıp, bantlanan yazı görenleri şaşırttı. Kartonda "İmdat. Ben ölüyorum, yakında damarlarım kuruyacak, yardım istiyorum" yazısı yer aldığı görüldü. Çevredeki esnaf yazıyı ağaca kimin yapıştırdığını görmediklerini belirtirken, yazıyı kimin yazdığı tespit edilemedi.
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