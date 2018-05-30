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    Ağacın altına öfkesini gömmüş

    Hürriyet Haber
    30.05.2018 - 00:05 | Son Güncelleme:

    AKİT TV’de beş gün önce katıldığı programda, “Umudum Kafdağı’nın arkası, 25 Haziran. Olmadı, Belgrad Ormanı’nda ağacın altında talim şeyimizi oraya gömdük, çıkacağız sokağa” diyen ve hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Maranki, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

    Yeni Akit gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında, ağacın altına gömdüğü ‘talim şeyi’nin silah değil ‘öfke’ olduğunu ileri süren Maranki, yazısında şu görüşleri savundu:

    “1980 öncesinde kardeşin kardeşi vurduğu her gün 510 kişinin öldürüldüğü gergin bir ortamda üniversite hayatımızı sürdürürken bunlardan uzak kalıp ilimle meşgul olmak ve haksızlık karşısında suskunluğun verdiği stresi ve öfkemizi atmak ve nefsimizi kör etmek için savunma sporu olan judo ile meşgul olmaya başladım. Hafta sonları da arkadaşlarla Belgrad Ormanları’na giderek oralarda talimlerimizi yaptık o günkü stresimizi gerginliğimizi ve öfkemizi ormanların ağaçların altındaki topraklara gömdük... Askerlik dışında silahla işim olmadı! 15 Temmuz’da olduğu gibi topla tankla bir darbe teşebbüsü olursa vatanı savunmak için Belgrad Ormanları’na gömdüğümüz öfkemizle tankların önüne çıkıp vatanımızı savunuruz... Dedik.”

    Etiketler: ahmet maranki , akit tv , gazetehaberleri , gündem
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