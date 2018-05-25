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    Ağaca tırmandı inemedi... Görenler kahkahaya boğuldu

    İHA
    25.05.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında tarihi çınar ağaçlarına asılan kitaplardan almak için ağaca tırmanan genç, ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı genç görenleri kahkahaya boğdu.

    Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Üniversitesinde Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nde eğitim gören Yunus Pehlivan (18), akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte İzmit Yürüyüş Yolunda dolaşırken tarihi çınar ağaçlarında asılı duran kitapları gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında ağaçlara asılan ve yüksekte olması sebebi ile kimsenin alamadığı kitapları almak için ağaca tırmanan genç, bir daha geri inemeyerek 5 metre yüksekte mahsur kaldı.

    Ağaca tırmandı inemedi... Görenler kahkahaya boğuldu

    KURTARILMAYI BEKLEDİ, GÖRENLER KAHKAHAYA BOĞULDU

    Düşme tehlikesi ile hareket edemeyen genci gören arkadaşları ise durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, merdivenli araçla gencin yanına çıkarken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ise olayı öğrenince kahkahalara boğuldular. Bir yandan gencin kurtarılmasını izleyen vatandaşlar, bir yandan da gülerek kurtarma anlarını cep telefonu ile videoya aldılar.

    Ağaca tırmandı inemedi... Görenler kahkahaya boğuldu

    İTFAİYE TÜM KİTAPLARI DAĞITTI

    Ağaçta mahsur kalan genç, kısa süre sonra itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı. Yunus Pehlivan’ın kitap için çıktığı ağaçta kitap alamadan kurtarılmasını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ağaçta asılı duran kitapları genç için alması için ısrar etti. Çevredeki vatandaşların ısrarı üzerine tekrardan merdiven yardımı ile yukarı çıkan itfaiye eri, gencin ulaşamadığı kitabı alarak kendisine hediye etti. Bir daha benzer olayların yaşanmaması için ağaçta asılı kala tüm kitapları indiren itfaiye erleri, kitapları kapışan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

    Ağaca tırmandı inemedi... Görenler kahkahaya boğuldu

    Kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden Yunus Emre Pehlivan, kitap aşkı ile ağaca tırmandığını söyleyerek, “O kitapları neden o kadar yükseğe astılar, insanlar nasıl alacak onları. Ben tırmanarak çıktım ağaca kitapları almak için ama asmamaları lazımdı onları oraya” dedi.

    Etiketler: Ağaç , gündem
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