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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANTALYA (İHA)
22.09.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Tehdit alan iş adamı bu halde bulundu! Hastanede öldü…

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Tehdit alan iş adamı bu halde bulundu! Hastanede öldü…

Antalya’da tehdit aldığına dair poliste kaydı bulunan iş adamı, kaza yapan otomobilinin içinde kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

ANTALYA'da, gayrimenkul alım satımı yapan Ömer Atçı (48), ağaca çarpıp duran otomobilinde ağır yaralı bulundu. Sağ göğüs altında delici alet yarası bulunan ve tehdit aldığına dair 13 kaydı bulunan Atçı, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Terim Caddesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Caddeye yaklaşık 20 metre uzaklıkta bir ağaca çarpıp duran 07 MHV 17 plakalı otomobili gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, direksiyondaki Ömer Atçı'nın göğsünden kan aktığını ve ağır yaralı olduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye götürülen Atçı, acil servisteki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Atçı'nın sağ göğsünün altında delici alet yarası tespit edildi.

ARAÇTA BIÇAK VE MERMİ KOVANI BULUNDU

Atçı'nın kullandığı otomobilde inceleme yapan polis, 1 bıçak, boş tabanca mermisi kovanı, ayakkabı ve araç plakası buldu. Ömer Atçı'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu ise olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu. Gayrimenkul işleri yaptığı belirlenen Ömer Atçı'nın tehdit aldığı, bu nedenle poliste 13 şikayet kaydı bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, otomobilin sokakta seyrederken araçtan birinin inip kaçtığını, otomobilin ise hızını düşürmeden zeytinlik alana girip ağaca çarptığını söyledi.

Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme aldı.

Atçı'nın cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi

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Son 24 saatte ne oldu? (22.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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