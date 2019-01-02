Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
02.01.2019 - 01:22, Son Güncelleme:

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çapmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından birçok kişi yağmurlu havaya rağmen kucağında bebeğiyle kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana geldi. Emre Demirel, yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobille Üçgen kavğaşından, Bağbaşı istikametine seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolun kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Otomobil sürücüsü Emre Demirel, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden itfaiye tarafından çıkartılan yaralılar Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik polisleri karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Emre Demirel'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Kazayı duyup olay yerine gelen Demirel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine toplanan vatandaşlardan bazıları kamyon kasalarına çıkarken, kucaklarında yağmurlu havada bebekleriyle gelenlerde ekiplerin çalışmalarını izledi, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu

Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler