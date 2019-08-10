Ağaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı
GeriGündem Ağaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Letisya AZAK
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ağaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı

Google’ın düzenlediği online bilim ve mühendislik yarışması ‘Google Science Fair’de verilen beş ödülden birine, lise öğrencisi Tuan Dolmen layık görüldü. Dolmen, 120’den fazla ülkeden katılım olan yarışmada, ‘enerji üretmek için ağaçların titreşimlerini toplamayı amaçlayan dijital tarım modülü’yle Amerika’nın önde gelen bilim dergilerinden ‘Scientific American Innovator’ özel ödülünü 29 Temmuz’da ABD’de yapılan törenle aldı. Dolmen, “Böyle bir ödülü ülkemize kazandırdığım için gurur duyuyorum” diye konuştu.

Arama motoru Google 13-18 yaş arası gençleri, dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet etti. Bu kapsamda ‘Science Fair’ isimli online yarışmaya 120’den fazla ülkeden gençler projeleriyle başvurdu. Jüri, birinci elemede ilk 100, ikincide ise ilk 20 projeyi belirledi. Finalistler, ABD’de bulunan Silikon Vadisi’ne davet edildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda beş öğrenci ödüle layık görüldü. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden İzmir Özel Çakabey Okulları 11’inci sınıf öğrencisi Tuan Dolmen, ‘enerji üretmek için ağaçların titreşimlerini toplamak üzere tasarlanmış dijital tarım modülü’ projesiyle Amerika’nın önde gelen bilim dergisinden ‘Scientific American Innovator’ özel ödülüne layık görüldü. 29 Temmuz’da ABD’deki törene katılarak 15 bin dolar burs ödülünü alan Dolmen şunları söyledi:

Ağaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı

1.5 YIL ÇALIŞTIM

“Yaklaşık 1.5 yıldır bu proje için çalışıyordum. Çevreye duyarlı yaklaşımın öne çıkmasını ve ülkemizi daha büyük platformlarda temsil etmeyi hedeflediğim için bu yarışmaya başvurdum. Bilime ilgim evren ve evrenin genişlemesi gibi konulara merakımla başladı. ‘Science Fair’ katıldığım ilk yarışma değil. Daha önce de derece aldığım, okulumu ve ülkemi temsil ettiğim 25’ten fazla ulusal ve uluslararası yarışmalarda bulundum. Öğretmenlerim, ailem ve özellikle okulumdaki proje kulübü, beni cesaretlendirdi.

Son zamanlarda mikrosistemler için titreşim enerji üreteçleri oldukça revaçta. Ben de güneş ve rüzgâr enerjilerinden farklı olarak bu alanda çalışmayı istedim. Dijital tarım sektöründe de belli sorunlar var. Tarım alanlarında bulunan modüller, enerjilerini kablolardan veya şarj edilemeyen pillerden alıyor. Ancak bunlar gereksiz malzeme kullanımına neden oluyor. Son zamanlarda bu soruna alternatif olarak kendi kendini besleyen sistemler üretiliyor. Ben de projemde ağaç titreşimlerinden enerji üretebilecek bir tasarım yapmaya karar verdim. Tasarımımla ağaç titreşimlerinden enerji üretmeyi başardım. Projemin ortaya çıkma sürecinde Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyesi Dr. Yavuz Öztürk ve Çağatay Daşman’dan destek aldım. Özellikle sistemin teorik kısmını anlamam ve devre bilgisi üzerinde bana çok destek oldular. Ayrıca bir yıl boyunca ‘manyeto-optik’ laboratuvarında çalışmama izin verdiler.

BU ÖDÜLÜ BEKLEMİYORDUM

İlk 20’ye seçildiğimi öğrenince çok heyecanlandım. Projemin bir derece alabileceğine inanıyordum. Ancak yarışmada bulunan 20 projenin hepsi ödüllü ve başarılı projelerdi. Dolayısıyla bu ödülü almayı beklemiyordum. Böyle bir ödülü ülkemize kazandırdığım için çok gurur duyuyorum. Üniversite için Amerika’ya gitmeyi hedefliyorum. Dünya vatandaşı olmaya çalışıyorum. Kazandığım bursu üniversite eğitimimde kullanacağım. İleride astrofizik alanında çalışmayı ve kuantum fiziğinin rölativiteyle çakıştığı nokta olan ‘Her Şeyin Teorisi’ üzerinde araştırmalar yapmayı hedefliyorum.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bayram tatili başladı, trafik yoğunluğu arttı
Böyle yakalandılar!
Kurban kestikten sonra dikkat! Derin çukura gömün ya da fırında yakın...
Sihir yaparak vatandaşları dolandırdı! İhbarlar ardı ardına gelince...