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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
24.10.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Ağaç dalları kitap açtı 

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Ağaç dalları kitap açtı 

Muş’ta iki genç, kitap okumayı yaygınlaştırmak ve okuma seviyesini arttırmak amacıyla şehrin işlek caddesindeki bir ağacın dallarına kitap astı. 

Muş’ta Mehmet Demirbilek ve Cihat Tuncer isimli iki genç, kentte okumayı yaygınlaştırmak amacıyla İstasyon Caddesi üzerindeki bir ağacın dallarına astıkları kitaplarla “Askıda Kitap” projesi başlattı. Kentte okuma seviyesini arttırmak ve halkı okumaya yönlendirmek amacıyla işlek cadde üzerindeki ağacın dallarına kırmızı kurdele ile kitapları bağlayan iki genç, kitapların hayattan bir parça olduğunu gözler önüne koydu. 

Cadde üzerindeki bütün ağaçları başlattıkları projesi ile süslemek istediklerini belirten iki genç, projeye destek beklediklerini belirtti. 

Ağaç kitap açtı 

Ağaç dalına asılan kitaplar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, okul ve işten çıkan öğrenci ile vatandaşlar ise kitaplar sarkan ağaçla karşılaştı. Ağacın dallarına jelâtinli ve kırmızı kurdele ile bağlanmış kitapları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, birçoğu okumak için kitapları topladı. Bazı vatandaşlar ise ağacın kitap açtığını belirterek, bu güzel anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla fotoğrafını çekti. 

Ağaç dalları kitap açtı

Kitapların hayattan bir parça olduğunu gösterebilmek amacıyla ‘Askıda Kitap’ projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Mehmet Demirbilek, “Arkadaşım Cihat Tuncer ile beraber Muş’ta ‘Askıda Kitap’ projemizi başlattık. Amacımız; kitap okumayı yaygınlaştırmak ve okuma seviyesini arttırmak. Kitapların hayattan bir parça olduğunu gösterebilmek amacıyla böyle bir projeye imza attık. Kitapların kütüphane raflarında kalması değil de; böyle hayattan bir parçaymış gibi sunmak istedik” şeklinde konuştu. 

“Şehirdeki ağaçları kitaplarla süslemeyi hedefliyoruz” 

Başlattıkları ‘Askıda Kitap’ projesine destek çağrısında bulunan Demirbilek, “Caddemizdeki bütün ağaçları bu şekilde kitaplarla süslemek istiyoruz. Destek verenlere şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Demirbilek, kitapları ağaç dallarından alan okuyucuların, okuduktan sonra aynı şekilde jelatinleyip tekrar ağaçlara asacağını vurguladı. İki genç tarafından süslenen ağaç dallarından kendilerine göre seçtikleri kitapları toplayan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ise, başlatılan projenin büyük anlam taşıdığını belirterek, ağaç dallarını kitapla süsleyen iki genci tebrik etti.

Ödünç olarak aldıkları kitapları okuduktan sonra aynı şekilde ağaca asacaklarını belirten öğrenciler, kampanyaya destek sağlayacaklarını da söyledi. 

 

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