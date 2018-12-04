Ağaç da kesmişler
Yüzlerce yıllık kendine özgü mimarisiyle bilinen Mudurnu’da yaptıkları şato tipi evlerle büyük tepki çeken Burj Al Babas projesinin inşaatı sırasında ormanlık alana hafriyat döküldüğü ve ağaç kesildiği de ortaya çıktı. Şirket yöneticileri hakkında Mudurnu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Haberin detayları şöyle:
ORMANA DİKENLİ TEL
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas projesi için Sarot Gruop, Burj Al Babas da dahil, bünyesinde üç şirket için konkordato talebiyle İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme 3 şirket için de iflas kararı vermişti. Tepki çeken Burj Al Babas inşaatı sırasında, 2015’te inşaata yakın ormanlık alana hafriyat döküldüğü, ağaç kesildiği ve ormanlık alana dikenli tel çekildiği ortaya çıktı.
HAFRİYAT DÖKMÜŞLER
2015’te bir şikâyet üzerine Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç şirket yöneticisi hakkında, 2016’da “orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi, yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. 6.5 dönümlük orman alanının tahrip edildiği bilgisinin yer aldığı iddianamede, 82 karaçam ve meşe ağacının söküldüğü yer alıyor. Ormanlık alana hafriyat döküldüğü, bu nedenle yaklaşık 46 ağacın devrildiği bilgisine de yer verilen iddianamede, inşaat sırasında ormanlık alanın bir kısmına dikenli tel çekilerek açma ve faydalanma suçu işlendiği de belirtiliyor. Hazırlanan iddianame sonucunda Mudurnu Asliye Ceza Mahkemesi’nde şirket yöneticileri hakkında açılan dava devam ediyor.
ZARARIMIZ KARŞILANSIN
Kendilerine devre mülk satan şirketin iflas ettiğini medyadan öğrendiklerini söyleyen Nilüfer Önce, “2013 yılında 13 bin liraya 1+1 devre mülk satın aldım. Paramın tamamını ödedim. Devre mülkümün 2015’te teslim edilmesi gerekiyordu. Teslim tarihinin üzerinden 3 yıl geçti, devre mülküm hâlâ teslim edilmedi” diyor. Devre mülk için verdikleri paranın iade edilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulunduklarını, ayrıca şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Mehmet Şahin ise “Devre mülkümüz zamanında teslim edilmediği için yasal olarak paramızı iade edilmesi gerekir” diye konuştu.
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