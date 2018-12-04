Ağaç da kesmişler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAğaç da kesmişler
GeriGündem Ağaç da kesmişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İdris EMEN
04.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ağaç da kesmişler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yüzlerce yıllık kendine özgü mimarisiyle bilinen Mudurnu’da yaptıkları şato tipi evlerle büyük tepki çeken Burj Al Babas projesinin inşaatı sırasında ormanlık alana hafriyat döküldüğü ve ağaç kesildiği de ortaya çıktı. Şirket yöneticileri hakkında Mudurnu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Haberin detayları şöyle:

ORMANA DİKENLİ TEL

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde şato tipi mimarisiyle tepki çeken Burj Al Babas projesi için Sarot Gruop, Burj Al Babas da dahil, bünyesinde üç şirket için konkordato talebiyle İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme 3 şirket için de iflas kararı vermişti. Tepki çeken Burj Al Babas inşaatı sırasında, 2015’te inşaata yakın ormanlık alana hafriyat döküldüğü, ağaç kesildiği ve ormanlık alana dikenli tel çekildiği ortaya çıktı.

HAFRİYAT DÖKMÜŞLER

2015’te bir şikâyet üzerine Mudurnu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç şirket yöneticisi hakkında, 2016’da “orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi, yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. 6.5 dönümlük orman alanının tahrip edildiği bilgisinin yer aldığı iddianamede, 82 karaçam ve meşe ağacının söküldüğü yer alıyor. Ormanlık alana hafriyat döküldüğü, bu nedenle yaklaşık 46 ağacın devrildiği bilgisine de yer verilen iddianamede, inşaat sırasında ormanlık alanın bir kısmına dikenli tel çekilerek açma ve faydalanma suçu işlendiği de belirtiliyor. Hazırlanan iddianame sonucunda Mudurnu Asliye Ceza Mahkemesi’nde şirket yöneticileri hakkında açılan dava devam ediyor.

ZARARIMIZ KARŞILANSIN

Kendilerine devre mülk satan şirketin iflas ettiğini medyadan öğrendiklerini söyleyen Nilüfer Önce, “2013 yılında 13 bin liraya 1+1 devre mülk satın aldım. Paramın tamamını ödedim. Devre mülkümün 2015’te teslim edilmesi gerekiyordu. Teslim tarihinin üzerinden 3 yıl geçti, devre mülküm hâlâ teslim edilmedi” diyor. Devre mülk için verdikleri paranın iade edilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyette bulunduklarını, ayrıca şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Mehmet Şahin ise “Devre mülkümüz zamanında teslim edilmediği için yasal olarak paramızı iade edilmesi gerekir” diye konuştu.

Mudurnu evlerinin ahı tuttu...
Mudurnu evlerinin ahı tuttu...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Savcı müebbet istedi: Tecavüz cinayeti

Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görünce...

Ders kitaplarına sızanları üslubundan tanıdı

Ağaç da kesmişler