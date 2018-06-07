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    Ağaç çıkanın kiraz yiyenin

    Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
    07.06.2018 - 22:04 | Son Güncelleme:

    ZONGULDAK'ta ağaca çıkarak kiraz yiyen boz ayının fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Zonguldak'ta bir köylü, ormanda ağaca çıkarak yaban kirazı yiyen boz ayının fotoğrafını çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Sezgin Örmeci de fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Örmeci, boz ayının yaşadığı alanı gizlemek için fotoğrafın çekildiği yerin adını söylemediklerini belirterek, "Fotoğraf çok güzel. Boz ayı yaban kiraz ağacında besleniyor. Bir vatandaşımız bunu fotoğraflamış. Yaban hayatı korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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