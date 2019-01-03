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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.01.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Ağaç, çatı ve otomobil her şeyin üzerine çıkıyorlar! Tek amaçları ise...

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakılınçlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. Çekmeyen şebeke nedeniyle mahalledeki cami minaresi, ağaç, çatı ve otomobil gibi yüksek bir noktaya çıkarak adeta cambazlık yapan vatandaşlar yıllardır yaşadıkları sorunun artık çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal mahallerinden biri olan Karakılınçlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki 500 hanelik mahallede yaşayan vatandaşların tek derdi telefonla görüşememek. Baz istasyonunun olmaması sebebiyle hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği mahallede telefonla görüşmek isteyenler cami minaresi, ağaç, çatı ve otomobil üzerine çıkarak, şebekenin çekmesini bekliyor. Soğuk havaya aldırış etmeden yüksek yerlerde gezen vatandaşlar, performansları ile cambazları aratmıyor. Yıllardır telefon sıkıntısı yaşadıklarını ve defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını kaydeden mahalle sakinleri, sorunlarının bir an önce giderilmesini beklediklerini söyledi. 

“Hanımımı kaybedecektim” 

Karakılınçlı Mahallesi’nden Mehmet Seart, telefonun çekmemesi sebebiyle yılbaşı akşamı zehirlenen eşini az kalsın kaybedeceğini söyledi. Seart, şöyle devam etti: 

"Yılbaşı akşamı hanım zehirlendi. Evim ile kahvehane arası 50 metre. Telefonlar çekmediği için komşu kadınlar gelip haber verdi. Eve gittim. Ambulansı aramaya çalıştım şebeke olmadığı için ulaşamadım. Hemen yukarı mahalleye koştum. Oradan hemen çocuklarıma ulaştım. Ambulansı çocuklarım buraya yönlendirdi. Ambulansın bizim buraya gelmesinde baya zaman geçiyor. Telefonlar çok sorun. Telefonların çekmemesi nedeniyle neredeyse hanımımı kaybedecektim. Gece saatlerinde bir arkadaşımız kalp krizi geçirdi. Telefon yok. Ambulans yok. Ulaşana kadar çok zaman geçiyor. Yetkili kişilerin sorunumuzu çözmelerini talep ediyoruz.” 

"Bir baz istasyonunu bize çok görmesinler” 

Karakılınçlı Mahallesi Muhtarı İhsan Öktem, yetkililere dilekçe vermesine rağmen hiçbir sonuç almadığını belirterek, “Bu iletişimle ilgili Manisa’da bütün yetkililere gitmeme rağmen, dilekçeler vermeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Köyümüz merkeze 25 kilometre uzaklıkta. Tüm köylerde baz istasyonu olmasına rağmen, Karakılınç’ta yok. Tüm vatandaşlarımız, hastalarımız ve yaşlılarımız bu konuda çok mağdur. Bütün yetkililere gittim, hiçbir sonuç alamadım. Köyüme acilen bir baz istasyonu istiyorum. Hastalarımız için 112 acil servisi arıyorum. Birkaç kişi bu konudan dolayı vefat etti. Hastalar için bir saniye bile önemli. Bir baz istasyonunu bize çok görmesinler. Köyümüze en yakın zamanda bir baz istasyonu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz” diye konuştu. 

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