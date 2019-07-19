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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
19.07.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Ağabeyine dehşeti yaşattı... Film gibi izlediler

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ADIYAMAN'da, Ozan Yücel (46), husumetli olduğu ağabeyi İsmet Yücel'i (53), karşılaştığı kahvehanede bıçaklayarak yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

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  • Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı
  • Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı
  • Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı
  • Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün gece Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özcan Yücel ve İsmet Yücel kardeşler kahvehanede karşılaştı. İki kardeş arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özcan Yücel, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, ağabeyi İsmet Yücel'i karnından bıçakladı. İsmet Yücel kanlar içinde yere yığılırken, Ozan Yücel kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağabey, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçan Ozan Yücel, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş Yücel, emniyette sorguya alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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