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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.06.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

Ağabeyi ile tartıştı, balkona çıkıp dehşet saçtı

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Ağabeyi ile tartıştı, balkona çıkıp dehşet saçtı

İzmir’in Buca ilçesinde Turan Güler (37), aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler’le (39) tartıştı. Tartışmanın ardından balkonda oturan Harun Güler, üst katta oturan kardeşinin balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/53 sokakta meydana geldi. Aynı binada oturan ve deri işiyle uğraşan kardeşler Turan Güler ile Harun Güler bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Güler eve girip pompalı tüfeği alarak balkona çıktı. Üçüncü katın balkonundan ikinci katın balkonunda bulunan ağabeyi Harun Güler’e doğru pompalı tüfeği doğrultan Turan Güler silahı ateşledi. Başından vurularak ağır yaralanan ağabey kanlar içerisinde yerde kalırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Güler’i ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra eve giren ve bir süre polise direnen Turan Güler, cinayet aleti silahla birlikte teslim oldu. Ailenin yakınları ve mahalle sakinleri Turan Güler’e saldırmak isteyince polis, zanlıyı yoğun güvenlik önlemleri altında olay yerinden emniyete götürdü. Kardeşlerin evde olan yakınları olayın şokunu yaşarken, göz yaşları içinde ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Ağabeyi ile tartıştı, balkona çıkıp dehşet saçtı

Olayda yaşamını yitiren Harun Güler’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağabeyi ile tartıştı, balkona çıkıp dehşet saçtı

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