Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ağabey kız kardeş kavgası korkunç bitti

    Ağabey kız kardeş kavgası korkunç bitti

    DHA
    26.03.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Finike ilçesinde, Fatmanur B. (16), tartıştığı ağabeyi Ahmet B.'yi (24) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Fatmanur B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Olay, Hasyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Babası yaşamını yitirdikten sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Fatmanur B., sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz belirlenemeyen nedenle yine tartıştı.

    Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada Fatmanur B., evdeki av tüfeğiyle ağabeyi Ahmet B.’ye ateş etti.

    Saçmaların isabet ettiği Ahmet B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Olay sonrası kaçan Fatmanur B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ahmet B.’nin cenazesi, Kolaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: cinayet , kardeş cinayeti , antalya , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri