'Ağabey- kardeş gibi mesajlaştık' dedi ama kurşunlardan kaçamadı

Olay, 21 Nisan günü saat 21.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi, 1 çocuk babası Fevzi Arslan, arkadaşı Salih D., kardeşi Sevgi T. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Arslan, ardından baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı, 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı. Bir süre sonra yanlarına Yaşar Telli de geldi. Arslan, iddiaya göre, Telli'ye ''Baldızımla birliktesin. 3 çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın?'' diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi Arslan; Yaşar Telli, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yaşar Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sevgi T. ve Ceylan P. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'YA CAN ALACAĞIM YA CANIMDAN OLACAĞIM' MESAJI

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp, kaçan Fevzi Arslan, 1 gün sonra Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Arslan'ın, olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan 1 sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahası da ya can alacağım ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım' mesajını paylaştığı görüldü. Arslan, cinayetin ardından ise "Çoğunuzu seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben dedim ki 'Yapmayın'" diye mesaj yayımladı.

'ARAMIZDA AĞABEY- KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR' DEMİŞ

Fevzi Arslan, emniyetteki ifadesinde, kız kardeşi Sevgi T. ile Yaşar Telli'nin birbirine gönderdiği aşk mesajlarını gördüğünü ileri sürdü. Bu durumu konuşmak için Telli'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını kaydeden Arslan, ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Arslan, ''Önce Ceylan'la tartıştım. 'Madem biliyorsun neden bana söylemedin?' dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip, oturduk. Onlar arkada, ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar da inkar etti. 'Biz sevgili değiliz' dediler. Yaşar, 'Bizim kardeşinle aramızda ağabey- kardeş ilişkisi var. Ağabey- kardeş gibi mesajlaştık' dedi. Sinirlenip, aşağı indim. Yaşar'ın bulunduğu yerdeki cam, yarı açıktı. Bir an silahı çekip, açık yerden Yaşar'ın göğsüne doğru peş peşe ateş ettim'' diye konuştu.

'KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ'

Kardeşini ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi Arslan, ''Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli'ye gittim'' dedi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fevzi Arslan'ın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, 'kasten yaralama' suçundan da 9 yıla kadar yargılanmasına Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık ve tanıklar ile birlikte taraf avukatları da katıldı. Daha önce emniyetteki sorgusunda ve Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirten Arslan, "Poliste ve hakimlikte verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Olayın şoku ve yönlendirmelerle o ifadeleri verdim. Benim mahkemeye sunduğum dilekçedeki anlattıklarım doğrudur" diye konuştu.

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sevgi T. ise ağabeyinin olay sırasında dolduruluşa getirildiğini ileri sürerek, şikayetçi olmadığını belirtti. Sevgi T., ifadesinde, şunları söyledi:

"Bizi olay yerine toplayan Salih D. idi. Ceylan'ın numarasını da ağabeyime veren oydu. Ağabeyimi bu olayla ilgili Salih doldurdu. Kim o lafları duysa ağabeyimin yaptığını yapardı. Ağabeyime benimle ilgili ileri geri konuşmuş, benim kaçacağımı söylemiş. Ağabeyim bize olayı sorduğunda öyle bir şey olmadığını söyledik. Biz ağabeyimi sakinleştirmeye çalıştıkça Salih onu doldurdu. Salih, ağabeyim arabadan indiği sırada ağabeyime tekrar bir şeyler söyledi ve onu bize doğru kışkırttı. Bunun üzerine ağabeyim çok sinirlendi, arabadan indi. Camı açmamızı istedi. Yaşar elini beline götürdü. Ağabeyim Yaşar'ı hedef gözeterek peş peşe ateş etti. Bu sırada Ceylan Yaşar'ın üzerine kapaklandı. Ben seken kurşunlar nedeniyle yanlışlıkla vuruldum. Ağabeyimden davacı ve şikayetçi değilim."

Duruşmaya katılan Ceylan P. ve Yaşar Telli'nin annesi Medine Telli, Fevzi Arslan'dan şikayetçi olduklarını söyledi.

Duruşma, sanık ve tanık savunmalarının ardından ertelendi.