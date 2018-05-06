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    Ağa bağlı at sel ortasında kaldı...

    DHA
    06.05.2018 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Eskişehir merkezde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Boş arsadaki ağaca bağlı at, yağmur sularının oluşturduğu selde kaldı.

    Kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkili olduğu mahallelerdeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Sütlüce Mahallesi’nde oturan ve at arabasıyla kağıt toplayan Şahin Demirci’nin evinin yanındaki boş arsada ağaca bağladığı 3 yaşındaki atı da suda kaldı.

    Şahin Demirci, aniden bastıran yağmur nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Demirci suya girerek ağaca bağlı atını sudan çıkarıp, başka yere götürdü. Evlerinin bodrum katlarını su basanlar da yağmur sularını kendileri boşaltmaya çalıştı.

    Ağa bağlı at sel ortasında kaldı...

    Etiketler: sel , yağış , Eskişehir , gündem
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