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Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
11.12.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 239 sikke ve 70 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık tarihinde kent merkezinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alınırken, 239 sikke ve 70 tarihi obje ele geçirildi. 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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