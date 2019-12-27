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Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR (DHA)
Haber Giriş: 27.12.2019 - 17:39,Son Güncelleme:/

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 heykel ve 651 sikke ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tınaztepe beldesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçta tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 651 sikke ile bir heykel ele geçirildi. Ekipler, otomobildeki Ü.I, B.Y, Ö.F.K. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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