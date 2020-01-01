MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAfyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
GeriGündem Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AFYONKARAHİSAR (AA)
Haber Giriş: 01.01.2020 - 10:00,Son Güncelleme:/

Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyonkarahisar'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Oğuz Kurt (25) idaresindeki 03 DU 742 plakalı otomobil, Tren İstasyonu mevkisinde elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Kurt ile otomobildeki Elfide Satmaz (19) yaralandı. Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Satmaz, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle