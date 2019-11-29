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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.11.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da bir profesör evinde ölü bulundu

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Afyonkarahisar'da bir profesör evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Tosun (54), evinde ölü bulundu. Tosun'un epilepsi hastalığının bulunduğu ve dün katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Tosun'dan haber alamayan mesai arkadaşları şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartmanda oğluyla birlikte oturan Tosun'un evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcılıktan alınan izinle eve giren ekipler, yatak odasında Murat Tosun'u hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Murat Tosun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tosun'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Afyonkarahisarda bir profesör evinde ölü bulundu

DÜN AMELİYAT OLMUŞ

Öte yandan, Prof.Dr. Murat Tosun'un epilepsi hastalığının bulunduğu ve dün dün katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.

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