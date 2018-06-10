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    Afyoncu’dan İnce’nin iddialarına yalanlama

    Hürriyet Haber
    10.06.2018 - 07:58 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hakkındaki iddialarını yalanladı.

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir televizyon kanalında katıldığı programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun “FETÖ'cü çıktığını” iddia etmişti. İnce, “Harp Akademileri’ni kapattılar Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar o da FETÖ’cü çıktı" demişti.

    Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu Sabah gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde Muharrem İnce'nin hakkındaki iddialarına cevap verdi.

    Afyoncu, “Askeri okullardaki FETÖ'cü yapılanma Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulması üzerine sekteye uğradı ve kuruluşundan bu yana iki yıl bile geçmeden büyük ölçüde çökertildi. Sistemin tekrar canlandırılmasının ardından kahraman ordumuzda görev yapmaya aday 10 binden fazla öğrenci şu anda üniversitemizde eğitim görüyor. Yeni yapılanmanın ardından başlatılan çalışmalar sadece eğitim ile sınırlı kalmadı. FETÖ'nün ordumuza verdiği zararları ortadan tamamen kaldırabilmek maksadıyla gayet hızlı şekilde hareket edildi ve ilk mezunlar verildi. Önceki yıllarda olduğu gibi üniversite bitirmiş gençlerin arasından seçilerek Milli Savunma Üniversitesi'nde yetiştirilen bin 11 subay ile bin 686 astsubay birliklerine katılıp şanlı ordumuzda hizmet etmeye başladılar.” şeklinde yazdı.

    “Kurulan bu yeni sistemle kahraman ordumuza subay ve astsubaylar kazandırılırken ‘şer cephesi’ de uydurma, aslı astarı olmayan haberlerle Milli Savunma Üniversitesi'ni hedef gösterme faaliyetine girişti.” diye yazan Afyoncu sözlerine şöyle devam etti, “Binlerce subay ve astsubayın görev yaptığı üniversitemizi FETÖ'den temizleme maksadına yönelik çabamız biraz daha zaman alacak ve mücadelemiz bütün bu engellemelere rağmen hiç durmadan devam edecektir.”

     

     

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