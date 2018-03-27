Afyon Kocatepe Üniversitesi 236 personel alımı yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı başvurusu için süreç devam ediyor. Biri eczacı gerisi hemşire olmak üzere 236 kişinin istihdam edileceği Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı başvurusu üniversitenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Afyon Kocatepe Üniversitesi 236 personel alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLERI NELERDİR?

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,

7- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

1- Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) ve ilgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır. (Kontrol amacıyla kimliklerin hazır bulundurulması gerekmektedir.)

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2016 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3-Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (e devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4- 2 adet fotoğraf

5- İlan edilen unvanlarda aranılan niteliklerde belirtilen koşullara dair belgelerin ibrazı.

SONUÇLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

1- İlgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) - 444 03 03 dahili 10364 – 10365