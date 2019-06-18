Afyon İl Özel İdaresi personel alımı sonuçları açıklandı
Afyon İl Özel İdaresi tarafından açılan personel alımı sınavının sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınavda başarılı olan adayların isimlerini açıklayan İl Özel İdaresi, 27 Haziran tarihine kadar belgelerin toparlanması hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. İşte, Afyon İl Özel İdaresi personel alımı sonuçları hakkında bazı bilgiler
Afyon İl Özel İdaresi işçi alımı sonuçları, idarenin internet sitesinden şu şekilde duyuruldu;
"Sınavda başarılı olup ismi ASİL olarak belirlenen kişilerin , yapacakları işle ilgili (şoför, operatör, usta yardımcısı, temizlik işçisi, beden işçisi vb.) çalışabileceklerine dair devlet hastanesinden heyet raporu alarak 27.06.2019 perşembe günü mesai bitimine kadar idaremize getireceklerdir."
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