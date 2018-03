'Afrin'le diriliş hareketi başladı'

“Vatanımızı böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Ne dedik inlerine kadar kovalayacağız. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde kovaladık. Suriye’ye kaçtılar yine kovaladık, ‘Fırat Kalkanı’ harekâtıyla kovaladık, Afrin’de kovaladık. Afrin’le beraber diriliş hareketi yeniden başladı. Genel başkan olduğumda bir metal yorgunluğundan bahsetmiştim. Artık metal yorgunluğu yok. Diriliş hareketini Afrin’le başlattık. Sizi yeniden dirilişin muştusu olarak kutluyorum.

 Bir ittifak oluşturduk MHP ile beraber. Kasım seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ittifakı, parlamento ittifakımız bütün bunlar Türkiye’nin yeniden diriliş harekâtının aynı zamanda bir noktalaması olacaktır.



TEL RİFAT ÇAĞRILARINI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Kimse Türk ordusuna, Türkiye’ye ‘Suriye’de istila hareketi yapıyor’ diyemez. Hep Batı istila yaparken, biz onları kurtuluşa erdirdik. Kendi geleceklerini inşa etmelerine yardımcı olduğumuz kardeşlerimiz bunu başardıklarında artık bize ihtiyaç kalmayacaktır. Afrin’de operasyonlar bittiği anda dönecekler ve biz o insanları güvence altına alacağız. Bölgede bulunan devletlerden sadece ve sadece Türkiye’nin böyle bir niyeti, gayreti vardır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördükleri için Tel Rıfat’tan Münbiç’e Tel Abyad’a Resulayn’a kadar her yerde Türkiye’nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. Onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.



DEMOKRASİYSE EN İYİSİNİ TESİS EDİYORUZ

Dostlarımızın sayısını arttırmaktan memnuniyet duyarız. Ama birileri ısrarla burnumuzun dibinde gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya kalkarsa o zaman kimseyi gözümüz görmez, bu da böyle bilinsin. Gerekirse canımızı vereceğiz, gerekirse can alacağız. Ya olacağız ya öleceğiz. Demokrasiyse en güzelini tesis ediyoruz, edeceğiz. İnsan haklarıysa en ilerisini uyguluyoruz, uygulayacağız.



SANDIKTA HİLE YAPILACAĞINDAN BAHSEDİYORLAR

2019’un şimdiden birilerinin uykularını kaçırdığını görebiliyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019’u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar. Seçimlere en az bir sene olmasına rağmen anamuhalefetin milletvekilleri sandıkta hile yapılacağından bahsediyorlar. Ülkemiz terör örgütlerine karşı tarihinin en çetin mücadelesini verirken anamuhalefet seçimleri boykot etmeyi konuşuyor. Hatta hatta ‘Afrin’e niye giriyoruz?’ diyorlar. Allah aşkına böyle müflis bir siyaset tarzı olur mu? Bu tartışmaların 81 milyona hakaret olduğunu, bu milletin iradesini, irfanını hafife almak olduğunu sizler bilmiyor musunuz?”



OKUMA HAKLARINI VERMEYECEĞİZ

“İstanbul’da bir üniversitede adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız. Orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin’le ilgili lokum dağıtıyor, o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler ve bu terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Bunların eşkallerini her şeyi belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz. Çünkü üniversite, terörist gençlik yetiştirmez. Bu coğrafyada eğer bunlardan taviz verirsek bizi bir gün bile yaşatmazlar.”