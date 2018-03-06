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    Afrin'in Tall Hamu ve Matinli köyleri teröristlerden temizlendi

    İDLİB/ANKARA (AA)
    06.03.2018 - 19:08 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Tall Hamu ve Matinli köylerini teröristlerden arındırdı.

    Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tall Hamu köyü ile ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Matinli köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. 

    Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. 

    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 119'u köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 149 bölgeyi kontrol altına aldı. 

    Etiketler: Afrin , TSK , ÖSO , gündem
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