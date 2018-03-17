Afrin'in içinden çok çarpıcı görüntüler

Günlerdir kuşatılan Afrin şehir merkezine, Kanal D Haber ekibi Cem Tekel ve İsmail Özmeral girdi. Muhabirlerin verdiği bilgiye göre , Afrin'de YPG sokakları kum torbalarıyla doldurmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise kazılan hendekleri kente götürülen seyyar köprülerle aşacak. Şehrin yollarına el yapımı patlayıcılar döşenmiş. Afrin'de tankların geleceği yöne çok sayıda keskin nişancı ve tanksavar yerleştirilmiş. Türk askeri bunun önlemlerini almış durumda. Tek endişe siviller. Onların ayrılmasıyla meskun mahal operasyonu başlayacak.