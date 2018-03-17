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    Afrin'in içinden çok çarpıcı görüntüler

    Hürriyet Haber
    17.03.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Afrin'in içinde teröristler hendek kazmış durumda. Hendeklerden çıkan kumlar sokak girişlerine yığılmış. Tankların geleceği yöne tanksavar ve keskin nişancılar yerleştirilmiş.

    Günlerdir kuşatılan Afrin şehir merkezine, Kanal D Haber ekibi Cem Tekel ve İsmail Özmeral girdi. Muhabirlerin verdiği bilgiye göre , Afrin'de YPG sokakları kum torbalarıyla doldurmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise kazılan hendekleri kente götürülen seyyar köprülerle aşacak. Şehrin yollarına el yapımı patlayıcılar döşenmiş. Afrin'de tankların geleceği yöne çok sayıda keskin nişancı ve tanksavar yerleştirilmiş. Türk askeri bunun önlemlerini almış durumda. Tek endişe siviller. Onların ayrılmasıyla meskun mahal operasyonu başlayacak.

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    Etiketler: Zeytin Dalı , Hendek , gündem
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