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    Afrin'e polis gücü

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    05.05.2018 - 01:01 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtıyla terör örgütü PYD/YPG/PKK’dan temizlenen Afrin’de asayiş, adalet ve eğitim hizmetleri için önemli çalışmalar yapılıyor.

    Afrin’in yönetimi için yerel meclisler hizmete başlarken, asayiş-güvenlik-trafik gibi hizmetlerde görev yapacak yerel polis gücü kuruldu. Terörden temizlenen Afrin’de hızlı bir sivilleşme süreci yaşanırken, daha önce kenti terk eden Afrinlilerin de geri dönüşü devam ediyor. Kentin yönetimi için tamamı Afrinli Suriyelilerden oluşan yerel meclis üyeleri seçilerek göreve başladı. Türkiye’yle eşgüdümlü çalışan bu meclisler, kentleri normal yaşama döndürmek için mesai harcıyor.

    5 BİNE KADAR ÇIKACAK
    Kentte asayiş-adalet-eğitim sisteminin de işlemesi için çalışmalar başladı. Bu amaç doğrultusunda Afrin kent merkezinde asayiş-güvenlik-trafik gibi görevlerde bulunacak yerel polis gücü oluşturuldu. Tamamı Afrinlilerden seçilen 650 kişi, yerel polis gücünde görev almak için Türkiye’de Polis Akademisi’nde eğitime tabi tutuldu. Eğitimleri tamamlanan polis gücü, gelecek hafta içinde göreve başlayacak. Bu güçteki sayının 5 bine kadar çıkacağı öğrenildi.

    KÖYLERE ÖSO JANDARMASI
    Yerel polis gücünün göreve başlamasının ardından kentteki silahlı ÖSO güçleri, üslerine veya cephe hattına çekilecek. Afrin kent merkezi ile ilçe merkezlerinin kontrolü yakında tamamen yerel polis teşkilatına geçecek. Köylerde ise ÖSO’nun bünyesinde kurulacak yerel jandarma gücü görev alacak.

    ADLİYELER DE GÖREVDE
    Kolluk gücünün hâkim olmasının ardından Afrin’de adliye kurumu da kurulacak. Bunun için Adalet Bakanlığı’nın koordinesinde çalışma yürütülüyor. Afrinli Suriyeli hukukçulardan oluşan gruplar eğitildikten sonra Afrin’de kurulacak adliyelerde kadı olarak görev alacak.

    EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMA
    Afrin’de eğitim-öğretim konusunda da çalışma yürütülüyor. Hasar gören okullar onarılırken, Türk yetkililerin koordinesindeki mülakatlarla yeni eğitimciler öğretmen eksiği bulunan okullara yönlendirilecek. Bu arada bölge özelinde yayın yapacak radyo-televizyon kurulması
    için de çalışma yapılıyor. Kurulacak radyo- televizyonda Arapça-Kürtçe-Türkçe yayın yapılacağı kaydedildi.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , gündem
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