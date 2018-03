'Afrin'e girdik giriyoruz... Fetih yakın'

3569 TERÖRİST ETKİSİZ

“İnşallah artık an meselesi Afrin’e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. İşte bugün de aldığım rakam son olarak teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 569. Niçin benim Mehmetçik’im bu terör koridorunun olduğu yere yürüdü. Onlar şimdi bizi izliyor. Biz şimdi bir de müjde bekliyoruz. Nedir o müjde, fetih yakın, müjde yakın. Suriye’nin topraklarında bizim gözümüz yok. Öyle bir derdimiz yok, ama bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin taciz ediliyor, artık bıktık. Bizi dost görünenler ne dedi ‘girmeyin.’ Sizi çok dinledik, girmedik. Ne oldu, durdurdunuz mu, yok. Dedik artık durmayacağız, ya Allah bismillah yürüdük. İnşallah Afrin’le ilgili müjdeyi de duyacaksınız.



TÜNELLER AÇMIŞLAR

Ne diyorduk bir gece ansızın… Neler yapmışlar ne tüneller açmışlar. Bunlar batılı dostlarımızın onlara verdiği desteklerle bu tünelleri açtılar. Bu tünellerde kamyon gidebiliyor, düşünebiliyor musunuz? Silah depolama yerlerini gördünüz. Her türlü silah var bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. Nedir bunlar diye sorduğumuzda da yalan bunlarda su gibi, dürüst olun dürüst. Bize anlatamazsınız, biz gerçekleri görüyoruz, yalanlarınız ortada. Dürüst olun, olmadılar. Bize dürüst olana can kurban, ama bize dürüst olmayana kusura bakmasınlar.



FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Sizden bir şey istiyorum. Aramıza fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. İnşallah Mart 2019 yerel seçimlerinde ve 2019 Kasım seçimlerinde bunu ispatlayacağız. Neyle, ittifakla bunu ispat edeceğiz. Bu cumhurun ittifakı olacak. Ayrılık gayrılık olmadan cumhurun ittifakı. Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Yok PKK’ymış, PYD’ymiş, yok şuymuş, buymuş, asla. 780 bin kilometrekare tek vatan. Bu vatanda beraber yaşıyoruz, beraber yaşayacağız. Bölmeye çalışanlar ne oldu? İnlerine gireceğiz dedim. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Deresi’nde girdik. Kandil’de vurduk, vurmaya devam edeceğiz. FETÖ’süyle, PKK’sıyla böldüler. Artık bunlara yüz vermeyeceğiz. Aynen, kararlı devam edeceğiz.



İSLAM DÜŞMANI ÖRGÜT

Bugün Afrin’e Münbiç’e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz. Meselenin siyasetle, demokrasiyle, hak ve özgürlük talepleriyle hiçbir alakasının olmadığı, tek hedefin vatanımızı parçalamak olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bu örgüt camileri kurşunlayacak kadar İslam düşmanı bir örgüttür. Biz bu katil sürülerinin niçin ülkemize musallat edildiğini çok iyi biliyoruz. Hangi ülkelerin bunlara kol kanat gerdiğini, kimlerin silah ve mühimmata boğduğunu da çok iyi biliyoruz.”



BUNLAR CELLAT

Erdoğan, Sur ilçesinde, yenilenen 3 bin iş yerinin açılışı ile 1.500 Diyarbakır evinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bunlar benim ne Kürt kardeşimin ne Türk, Arap, Zaza, hiçbir kardeşimin temsilcisi değil. Bunlar sahtekar, bunlar cellat. Bunlar 13, 14, 15 yaşlarındaki kızlarımızı dağlara kaçıranlar değil mi? Hâlâ şu dağlarda Kandil'de 14, 15, 13 yaşında kızlarımız var. Bunların ellerine silahları veriyorlar ve onları kendileri için taciz ediyorlar ve kullanıyorlar."



MÜSAMAHA YOK

DEVLETİMİZ hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katil sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Hiç şüphesiz anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil’deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Kandil’in Meclis’teki uzantısı gibi hareket edenler terör örgütünün siyasi uzantısı gibi muamele görürler. Öyle tehditlerle Meclis’e gel git ondan sonra orada yok hak ve özgürlük mücadelesi veriyoruz yok biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Kimi aldatıyorsunuz? Kongrenizde İstiklal Marşımıza dahi tahammül edemiyorsunuz. Siz bu ülkeyi temsil edemezsiniz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası PKK terör örgütünün egemenliği altında olan bir yer değil. Bundan sonra böyle, bunlara biraz esneyelim mesneyelim yok. Meşru çizgide siyaset yapan, terörle arasına mesafe koyan, hukuk ve demokrasiden ayrılmayanlar da yanı şekilde meşru siyasi aktör gibi değerlendirilir, öyle kabul edilir.