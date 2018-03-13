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    Afrin’den son görüntüler! Siviller kentten böyle ayrılıyor…

    AFRİN/ANKARA (AA)
    13.03.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezinin kuşatmasını tamamlarken sivillerin güvenli çıkışına imkan sağlayacak bir koridor oluşturdu. TSK'dan yapılan son açıklamada da dünden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı ve müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgelerin de ele geçirildiği duyuruldu. AA'nın geçtiği son habere göre ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de Mağaracık ve Dermeşkanlı köylerini de teröristlerden temizledi.

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    • Afrin’den siviller böyle ayrılıyor...
    • Afrin’den siviller böyle ayrılıyor...
    • Afrin’den siviller böyle ayrılıyor...
    • Afrin’den siviller böyle ayrılıyor...

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak bir koridor hazırladı.

    Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezini kuşatmaya alırken, güneyden kent merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor imkanı sağladı.      

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı." ifadesi kullanılmıştı.     

    TSK ve ÖSO, dün 12 köyü kurtarmıştı.

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.     

    Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

    TSK RESMEN DUYURDU: AFRİN KENT MERKEZİ DÜNDEN İTİBAREN KUŞATILDI

    TSK, Zeytin Dalı harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde dünden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını ve müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiğini duyurdu.

    TSK resmen duyurdu: Afrin kent merkezi dünden itibaren kuşatıldıTSK resmen duyurdu: Afrin kent merkezi dünden itibaren kuşatıldı

    Afrin’deki siviller ayrılıyor! Uzun kuyruklar oluştuTSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru 1.5 kilometre daha ilerleyerek Afrin ilçe merkezini kuşatmaya hazırlanırken, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin’deki siviller de evlerinden ayrılmaya başladı.
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    Etiketler: TSK , afrin , siviller , kaçış , son dakika , haberler , gündem
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