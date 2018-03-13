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    Afrin'den çıkış

    UĞUR ERGAN - ANKARA
    13.03.2018 - 01:54 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekâtını yürüten TSK ve destek verdiği ÖSO, Afrin kent merkezine iyice yaklaştı. Afrin merkezinin tamamen çevrelenmesine ve kıskaca alınmasına ise 5 kilometre kaldı. Siviller de Afrin’i terk etmeye başladı.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, son 24 saatte 18’den fazla köy ve stratejik noktayı alarak Afrin kent merkezine yönelik kıskacı biraz daha daralttı. TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezine uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 1 kilometreye kadar düştü. Afrin’i güneybatı ve kuzeydoğudan kuşatan ‘kerpeten kıskacı’nın uçları da geçen haftaya göre birbirine daha yaklaştı. Kıskaçların kapanmasına 5 kilometre kaldı.

    Afrinden çıkış

    1100 KM2 TEMİZLENDİ

    TSK ve ÖSO dün öğleden önce Afrin’in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini PYD/PKK’dan temizledi. Böylece ele geçirilen yer sayısı 200’e yaklaştı. Teröristlerden temizlenen alan 1100 kilometrekareyi buldu. Genelkurmay Başkanlığı da dün sabah yaptığı açıklamada, 3 bin 347 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Afrinden çıkış

    ÖRGÜTTEN DE KAÇIŞ VAR

    Afrin’i siviller de dün terk etmeye başladı. Siviller, TSK ve ÖSO birliklerinin tahliye için açık bıraktığı güneydoğu kesiminden Menbiç ve Esad rejiminin hâkim olduğu bölgelere doğru gidiyor. Sivillerin kaçışını engellemek için PYD/PKK’nın yollara mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzak kurduğu öğrenildi. Türk güvenlik kaynakları, sivillerin teröristlerce öldürüldüğü bilgisi alındığını da söylediler. Aynı kaynaklar, “Örgüt, meskûn mahalde büyük boyutlarda sivil kaybı yaşanmasını, böylece uluslararası kamuoyunun Türkiye’yi baskılamasını ve Afrin yönetiminin rejime verilmesini hedefliyor” değerlendirmesi yaptılar. Güvenlik birimlerinin raporlarında, “Kandil, örgüt mensuplarının kaçışını engelleyemiyor” bilgisi de yer aldı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , operasyon , gündem
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