Afrin'den çıkış

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, son 24 saatte 18’den fazla köy ve stratejik noktayı alarak Afrin kent merkezine yönelik kıskacı biraz daha daralttı. TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezine uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 1 kilometreye kadar düştü. Afrin’i güneybatı ve kuzeydoğudan kuşatan ‘kerpeten kıskacı’nın uçları da geçen haftaya göre birbirine daha yaklaştı. Kıskaçların kapanmasına 5 kilometre kaldı.

1100 KM2 TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO dün öğleden önce Afrin’in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini PYD/PKK’dan temizledi. Böylece ele geçirilen yer sayısı 200’e yaklaştı. Teröristlerden temizlenen alan 1100 kilometrekareyi buldu. Genelkurmay Başkanlığı da dün sabah yaptığı açıklamada, 3 bin 347 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ÖRGÜTTEN DE KAÇIŞ VAR

Afrin’i siviller de dün terk etmeye başladı. Siviller, TSK ve ÖSO birliklerinin tahliye için açık bıraktığı güneydoğu kesiminden Menbiç ve Esad rejiminin hâkim olduğu bölgelere doğru gidiyor. Sivillerin kaçışını engellemek için PYD/PKK’nın yollara mayın ve el yapımı patlayıcılarla tuzak kurduğu öğrenildi. Türk güvenlik kaynakları, sivillerin teröristlerce öldürüldüğü bilgisi alındığını da söylediler. Aynı kaynaklar, “Örgüt, meskûn mahalde büyük boyutlarda sivil kaybı yaşanmasını, böylece uluslararası kamuoyunun Türkiye’yi baskılamasını ve Afrin yönetiminin rejime verilmesini hedefliyor” değerlendirmesi yaptılar. Güvenlik birimlerinin raporlarında, “Kandil, örgüt mensuplarının kaçışını engelleyemiyor” bilgisi de yer aldı.