Afrin'den acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

ŞEHİT ATEŞİ KIRKLARELİ'YE DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın (29) Kırklareli'nin Babaaeski ilçesinde yaşayan eşine acı haber ulaştırıldı.



Atatürk Mahallesi'ndeki şehidin evine gelen Kaymakam Hakan Özarsan ile Garnizon Komutanı Tankçı Albay Coşkun Önal, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini eşi Ayşe Kart'a iletti.

Ayşe Kart'ın, eşinin şehadet haberini almasının ardından “eşim yaralanmıştır, eve gelecek değil mi?” dediği öğrenildi.

Şehit evine Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Belediye Başkanı Abdullah Hacı ve vatandaşlar taziyeye geldi. Şehidin evine ve apartmandaki diğer dairelere de Türk bayrakları asıldı.

Ayşe Kart, şehit eşinin baba ocağı Ordu'ya gitmek üzere bir araçla yola çıktı.

Şehit Uzman Çavuş Taner Kart'ın 8 ay önce evlendiği ve Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli iken 6 ay önce operasyon bölgesine gittiği öğrenildi.

4 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.



Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Başilhaya, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı İskan köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kızılbaş ve Kutanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO birlikleri gün içinde Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini kurtarmıştı.

Böylece sabah saatlerinden bu yana ele geçirilen köy sayısı 12'ye ulaştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 163'ü köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 201 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.