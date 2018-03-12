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    Afrin’deki siviller ayrılıyor! Uzun kuyruklar oluştu

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    TSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru 1.5 kilometre daha ilerleyerek Afrin ilçe merkezini kuşatmaya hazırlanırken, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin’deki siviller de evlerinden ayrılmaya başladı.

    TSK ve ÖSO, 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Harekât kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 4-5 kilometre yaklaşılan Afrin’in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı.

    Afrin’deki siviller ayrılıyor Uzun kuyruklar oluştu

    Afrin’de yaşayan sivillerin yanlarına aldıkları eşyalarla, Afrin’in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

    Afrin’deki siviller ayrılıyor Uzun kuyruklar oluştu

    Afrin’deki siviller ayrılıyor! Uzun kuyruklar oluştuTSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru 1.5 kilometre daha ilerleyerek Afrin ilçe merkezini kuşatmaya hazırlanırken, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin’deki siviller de evlerinden ayrılmaya başladı.
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    Afrinde merkezin kuşatılmasına son 1,5 km…Afrin'de merkezin kuşatılmasına son 1,5 km…

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Afrin , terörle mücadele , gündem
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