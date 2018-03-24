Afrin'de yeni hayat

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürülüğü’nün davetiyle yapılan ziyaretimizde ilk durak yoğun çatışmaların yaşandığı Cinderes beldesi. Ana caddeden geriye yıkık dükkânlar, toz toprak içinde bir yol kalmış. Sokaklarda neredeyse hiç insan yok. Belde hayalet kente dönmüş. Yolların kontrollerini Özgür Suriye Ordusu’nun genç askerleri yapıyor. Yarım saatlik bir yolun sonundaysa Afrin görünüyor. Afrin’de vilayet binasının bulunduğu şehir merkezi kalabalık. Kepenkler kapalı ama sokaklarda hayat var. Devriye gezen Özgür Suriye Ordusu’nun araçlarıyla beraber taksiler, yine yük ve çocuk taşıyan kamyonetler de yolda trafik yaratıyor. Vilayet binasının bahçesine dün Kızılay’ın dev mobil mutfağı yerleştirilmiş. Halka sıcak yemek veriliyor.



HALKTAN TUZAK İHBARI

Yetkililer pek çok ev ve dükkânda hâlâ tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların olduğu bilgisini veriyor. Yöre halkından da sıkça ihbarlar alıyorlarmış. Türk askerinin nasıl karşılandığı soruma, “Gayet sıcak. Onlara yardımcı olmak için burada olduğumuzu biliyor. Sarılıyorlar, çok samimi davranıyorlar” diye cevap veriyorlar. Afrin’de karşılaştığımız insanların çoğu, az çok Türkçe biliyordu. Büyük kısmının ya kendi ya ailesi Türkiye’de vakit geçirmiş. Abdülmenan Muhammed, “Burada hayat zordu. Örgüt herkesten çocuklarını istiyordu. Bir yıl zindanda yattıktan sonra Türkiye’ye gittim. Üç yıl sonra dönebildim” derken İsmail Halil ise “5 senedir örgüt buradaydı. Araplara çok kötü davranıyorlardı. Şimdi Türkiye geldi” diye konuşuyor.