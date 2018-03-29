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    Afrin'de terÃ¶ristlerin beton fabrikasÄ± bulunduÂ

    AFRÄ°N (AA)
    29.03.2018 - 11:23 | Son GÃ¼ncelleme:

    Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlenen Afrin'de arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren MehmetÃ§ik, terÃ¶ristlerce tÃ¼nel ve mevzi yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan beton bloklarÄ±n Ã¼retildiÄŸi tesisi buldu.

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    • Afrinde bulundu TÃ¼nelleri bu tesiste yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ...
    • Afrinde bulundu TÃ¼nelleri bu tesiste yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ...
    • Afrinde bulundu TÃ¼nelleri bu tesiste yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ...
    • Afrinde bulundu TÃ¼nelleri bu tesiste yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ...

    Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren MehmetÃ§ik,Â  terÃ¶ristlerce tÃ¼nel ve mevzi yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan beton bloklarÄ±n Ã¼retildiÄŸi tesisle ilÃ§e merkezinde 30 metrelik tÃ¼nel buldu.Â Â Â Â Â 

    TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan hudutlarla bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak iÃ§in 20 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de baÅŸlatÄ±lan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â Â 

    Harekat kapsamÄ±nda Afrin'i terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerindenÂ  temizleyen TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±, ilÃ§e merkezinde terÃ¶ristlerce dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± da imha ediyor.Â Â Â Â Â 

    MehmetÃ§ik, aramalar sÄ±rasÄ±nda, terÃ¶ristlerce aÃ§Ä±lan tÃ¼nelleri ve kullanÄ±lan binalarÄ± da ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Bu kapsamda terÃ¶ristlerce tÃ¼nel ve mevzi yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan beton bloklarÄ±n Ã¼retildiÄŸi tesis bulundu.Â Â Â Â Â 

    HazÄ±r kalÄ±plarÄ±n bulunduÄŸu alanda terÃ¶ristlerin, kalÄ±plara beton dÃ¶kerek imal ettikleri bloklarÄ±, tÃ¼nel ve mevzi yapÄ±mÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â Â Â Â Â 

    Alanda terÃ¶ristlerce yakÄ±lan iÅŸ makineleri de dikkati Ã§ekerken, araÃ§larÄ±n, insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in terÃ¶ristlerce yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â 

    Ä°LÃ‡E MERKEZÄ°NDE 30 METRELÄ°K TÃœNELÂ Â Â Â Â 

    Aramalarda ayrÄ±ca Afrin merkezde, terÃ¶ristlerin mevzi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± iki binayÄ± yer altÄ±ndan baÄŸlayan tÃ¼nel de ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. TerÃ¶ristlerin, kent merkezindeki yaklaÅŸÄ±k 30 metre uzunluÄŸundaki tÃ¼neli, kazdÄ±klarÄ± geniÅŸ Ã§ukura yerleÅŸtirdikleri beton bloklardan inÅŸa ettiÄŸi belirlendi.Â Â Â Â Â 

    GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ele geÃ§irilen tÃ¼nelde de mayÄ±n aramasÄ± yaptÄ±.Â  Â 

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    Etiketler: beton fabrikasÄ± , beton bloklar , son dakika , No Mobil , gÃ¼ndem
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