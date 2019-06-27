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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Afrin’de şehit oldu

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Afrin’de şehit oldu

Suriye’de Zeytin Dalı Harekât bölgesinde (Afrin) dün terör örgütü PKK/YPG unsurları ile çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, beş asker de yaralandı.

TSK’nın üslendiği Afrin’e bağlı Kimar bölgesinde, Tel Rıfat’tan sızdıkları değerlendirilen terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktı. Üsse saldırıya hazırlanırken tespit edilen PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Mikail Candan, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın yaşandığı bölge yoğun ateş altına alınırken, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı da “Zeytin Dalı harekât bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” açıklaması yaptı.

GÜNEYDE SALDIRLAR ARTTI

Rejim güçleri ve Rusya’nın hafta sonunda azalan saldırıları önceki geceden itibaren yeniden arttı. Yerel muhalif kaynaklar, Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının İdlib kent merkezinin yanı sıra Han Şeyhun, Maarat El Numan, Kefer Secne, Hamidiyye, Hazarin, Rübel Cuz, Bsida, Hiş, Selt Ez Zuhur ve Kirisa köylerini vurduğunu, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

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