Afrin’de şehit oldu
Suriye’de Zeytin Dalı Harekât bölgesinde (Afrin) dün terör örgütü PKK/YPG unsurları ile çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, beş asker de yaralandı.
TSK’nın üslendiği Afrin’e bağlı Kimar bölgesinde, Tel Rıfat’tan sızdıkları değerlendirilen terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktı. Üsse saldırıya hazırlanırken tespit edilen PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Mikail Candan, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın yaşandığı bölge yoğun ateş altına alınırken, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı da “Zeytin Dalı harekât bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” açıklaması yaptı.
GÜNEYDE SALDIRLAR ARTTI
Rejim güçleri ve Rusya’nın hafta sonunda azalan saldırıları önceki geceden itibaren yeniden arttı. Yerel muhalif kaynaklar, Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının İdlib kent merkezinin yanı sıra Han Şeyhun, Maarat El Numan, Kefer Secne, Hamidiyye, Hazarin, Rübel Cuz, Bsida, Hiş, Selt Ez Zuhur ve Kirisa köylerini vurduğunu, bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırılar devam ettiği için ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.
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