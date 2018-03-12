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    Afrin'de merkezin kuşatılmasına son 1,5 km…

    AFRİN / ANKARA (AA)
    12.03.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    TSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde Afrin ilçe merkezini kuşatmaya alacak. AA, ÖSO hatlarından Afrin ilçe merkezini havadan görüntüledi.  Zeytin Dalı Harekatı'nda yaklaşık bin 100 kilometrekare alan kurtarıldı. Öte yandan operasyonda yakalanan iki teröristin görüntüleri ise sosyal medyadan yayınlanırken en son gelen bilgilere göre TSK ve ÖSO, Afrin'in Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini teröristlerden temizledi.   

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'i kuşatmaya almasına 1,5 kilometre kalırken, AA cephe hatlarından ilçe merkezini havadan görüntüledi.

    Afrin'de merkezin kuşatılmasına son 1,5 km…TSK ve ÖSO, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde Afrin ilçe merkezini kuşatmaya alacak. AA, ÖSO hatlarından Afrin ilçe merkezini havadan görüntüledi. Zeytin Dalı Harekatı'nda yaklaşık bin 100 kilometrekare alan kurtarıldı. Öte yandan operasyonda yakalanan iki teröristin görüntüleri ise sosyal medyadan yayınlandı.
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    TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda dün gün içinde toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı.     

    AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı. 

    TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak.     

    İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı.     

    ÖSO savaşçılarının TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor.     

    AA İLÇE MERKEZİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ     

    TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, AA havadan görüntüledi.      

    Afrinde merkezin kuşatılmasına son 1,5 km…

    Diğer yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı.     

    Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.      

    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy, 31'si kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolüne aldı.     

    YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.     

    Etiketler: afrin , yakalanan teröristler , zeytin dalı harekatı , ÖSO , TSK , PKK , YPG , terörist , Afrin'de son durum , gündem
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