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    Afrin'de karargâh olarak kullanılan hapishane ele geçirildi

    Mücahit YOLCU/SURİYE, (DHA)
    17.03.2018 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekatında Afrin'in batısındaki Merkez Hapishanesi, teröristlerden temizlendi.

    Teröristlerin, Esad rejimi tarafından tutuklanan kişileri silah altına alma şartıyla serbest bırakıp, hapishaneyi karargâh olarak kullandıkları ortaya çıktı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Al Hamza Tümeni, 57 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla kuşatılan Afrin'in batısında bulunan Merkez Hapishanesi'ni, bugün terör örgütlerinden temizledi. Teröristlerin, Esad rejiminin tutukladığı kişileri, Türk askerleri ve ÖSO'ya karşı çatışma şartıyla serbest bırakıp hapishaneyi karargâha dönüştürdüğü belirlendi. Hapishanede silah ve mühimmat ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) logolu kutularda çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

     Afrinde karargâh olarak kullanılan hapishane ele geçirildi

    Etiketler: afrin , merkez hapishane , zeytin dalı harekatı , gündem
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