Afrin'de halk PYD'nin gıda deposunu yağmaladı...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.
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