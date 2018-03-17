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    Afrin'de halk PYD'nin gıda deposunu yağmaladı...

    HATAY (İHA)
    17.03.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı harekatında terör örgütü için Afrin’de çember iyice daralırken dikkat çeken bir görüntü daha geldi. Halk PYD'nin gıda deposunu bastı…

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

    Afrinde halk PYDnin gıda deposunu yağmaladı...

    Etiketler: afrin , gıda deposu , halk , yağmalama , gündem
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