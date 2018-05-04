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    Afrin'de görevli bordo berelinin çalınan aracı bulundu

    ANKARA (AA)
    04.05.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Astsubay Murat Y'nin otomobilini Ankara'da çalan hırsız yakalandı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Astsubay Murat Y, Afrin'e gitmeden önce ailesiyle vakit geçirmek için Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda piknik yapmaya gitti.     

    Otomobilini piknik alanına park eden Astsubay Murat Y, döndüğünde aracının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.     

    Bunun üzerine hareket geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.      

    Bölgedeki MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, Astsubay Murat Y.'nin 23 BC 118 plakalı otomobilinin, Umut E. tarafından çalındığını tespit etti.     

    Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak emniyete getirilen zanlı, ifadesinde, otomobili sakladığı yeri söyleyerek aracın içerisindeki Murat Y'ye ait silahı Seyit Ahmet E'ye sattığını itiraf etti. Bunun üzerine yakalanan Seyit Ahmet E'nin ise silahı Hakan O'ya sattığını söylemesi üzerine Hakan O. da gözaltına alındı.     

    Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.     

    AFRİN'DEKİ ASTSUBAYA MÜJDELİ HABER TELEFONLA VERİLDİ     

    Öte yandan, emniyet yetkilileri, Özel Kuvvetlerde astsubay olarak görev yapan Murat Y'ye telefonla ulaşarak aracının ve silahının bulunduğu bilgisini paylaştı. Murat Y'nin çok sevindiğini söylediği ve polis ekiplerine teşekkür ettiği öğrenildi.     

    Çalınan araç ile silah, astsubayın ailesine teslim edildi.   

    Etiketler: bordo bereli , gündem
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