Afrin'de görevli askerden oğluna doğum günü mesajı

Ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından kilometrelerce uzakta vatani görevlerini yerine getiriyorlar. Kimi yeni doğan çocuğuna hasret, kimi eşine...



OĞLUNA BABADAN DOĞUM GÜNÜ MESAJI



Afrin'de görev yapan bir askerin oğlunun doğum gününü kutladığı video, o özlemi bir kez daha gözler önüne serdi. Videoda, baba oğluna doğum gününde yanında olamadığı için üzgün olduğunu, ancak kutsal görevde bulunmanın gururunu yaşadığını söylüyor:

"Canım oğlum Rüzgar Efe, bugün senin doğum günün ve Afrin'deki görevim dolayısıyla bu mutlu gününde yanında olamadığım için üzgün aynı zamanda bu kutsal görevde bulunmanın gururunu yaşıyorum. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin babacığım. Buradaki ağabeylerin sana bir mesajı var."

Videonun sonunda askerler hep bir ağızdan Rüzgar Efe'nin doğum gününü kutluyor.