Afrin'de çok kritik iki gelişme

TSK ve ÖSO güçleri Zeytin Dalı Harekatı'nın 48'inci gününde Afrin'in iki "kapısını" da ele geçirmiş durumda.

Kentin kuzeydoğusundaki Kefr Cenne'ye Azez üzerinden giren ÖSO güçlerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan posterlerini indirdiği anları Reuters görüntüledi.

Afrin'e gidiş yolunda stratejik önemdeki bir diğer yerleşim olan ve kentin güneybatısında bulunan Cinderes beldesinin büyük bölümünde de kontrol sağlandı.

Böylece Afrin'in 6 belde merkezinden 5'i TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girdi.

Afrin merkezi ve Mabatlı beldesinde ikmal yolları kesilerek kıstırılan PKK/PYD/YPG güçleri ise kayıplarını gizlemeye ve bölgedeki aşiretler arasında terör estirmeye çalışıyor.

O TERÖRİSTİN KİMLİĞİNİ GİZLEDİLER

PKK'nın Kandil kadrosundaki önde gelen isimlerinden olan ve yeşil listede yer alan Doğan Semsur kod adlı terörist Hasan Erdoğan'ın, 6 Şubat'ta Afrin'in Şeyhurze köyünde kendisine bağlı 83 teröristle birlikte öldürüldüğü açıklanmıştı.

Terör örgütü bu ölümü kendi yayınlarında Hasan Erdoğan'ın fotoğrafını ve tam ismini gizleyerek duyurdu. Diğer teröristlerin fotoğrafları ve açık kimlik bilgileri paylaşılırken, Hasan Erdoğan'ın sadece adı açıklandı ve fotoğraf hanesine karanfil resmi konuldu.

AŞİRET LİDERLERİNİ REHİN ALDILAR

Bu arada PKK/PYD/YPG'nin Afrin’de aşiret liderleri ve ileri gelen aileleri rehin aldığı ve gözaltında tuttuğu iddia ediliyor.

Terör örgütü Afrin'de kalkan olarak kullandığı sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermiyor. Ayrıca Menbiç'ten Afrin'e sivil görünümlü teröristlerin geçişlerinin sürdüğü de bildiriliyor.

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