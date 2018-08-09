Afrin'de bulvarlara Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Zeytin DalÄ± isimleri verildi
Suriye'de TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Afrin ilÃ§esinde bazÄ± bulvarlara Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Zeytin DalÄ± isimleri verildi.
Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Afrin Yerel Meclisi, ilÃ§e merkezindeki Ã¼Ã§ bulvarÄ±n ismini deÄŸiÅŸtirdi. Demirci Kava BulvarÄ±'na Zeytin DalÄ±, Nevruz BulvarÄ±'na Selahhaddin Eyyubi ve HÃ¼kÃ¼met BinasÄ± BulvarÄ±'na Recep Tayyip ErdoÄŸan adÄ± verildi.
TSK ve Ã–SO'nun 18 Mart'ta terÃ¶ristlerden temizlediÄŸi Afrin'de gÃ¼venliÄŸi gÃ¼Ã§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ara vermeden sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Uzman ekipler, sivil hassasiyetini Ã¶n planda tutarak tarÄ±m arazilerinde ve yol kenarlarÄ±na terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nce tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ±larÄ± dedektÃ¶rlerle belirleyerek imha ediyor. DiÄŸer yandan TSK, yol yapÄ±mÄ±, moloz kaldÄ±rma, Ã§evre dÃ¼zenlemesi gibi faaliyetlerin yanÄ± sÄ±ra sivillere saÄŸlÄ±k hizmeti veriyor.
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