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    Afrin'de bulundu! PKK yüzlerce teröristi buraya gömmüş...

    AFRİN (AA)
    21.03.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmaları sırasında teröristlerin mezarlığını buldu

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    • Afrin’de terörist mezarlığı bulundu
    • Afrin’de terörist mezarlığı bulundu
    • Afrin’de terörist mezarlığı bulundu
    • Afrin’de terörist mezarlığı bulundu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Zeytin Dalı harekâtı kapsamında teröristlerden temizlediği Afrin'deki arama-tarama çalışmaları sırasında teröristlerin mezarlığı bulundu.

    TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı harekâtı" sürüyor.     

    Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekâtta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor. Harekât kapsamında ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Güvenlik güçleri, aramaları sırasında yüzlerce teröristin cesetlerinin olduğu mezarlar buldu.     

    Bölgedeki vatandaşlar, kazılan mezarların yeni olduğunu, Zeytin Dalı harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının buraya gömüldüğünü söyledi.   

    Afrin'de bulundu! PKK yüzlerce teröristi buraya gömmüşTürk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmaları sırasında teröristlerin mezarlığı bulundu.
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    Etiketler: afrin , terörist mezarlığı , PYD , PKK , haberler , gündem
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